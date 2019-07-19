https://static.news.ru/photo/e963befe-aa0a-11e9-8169-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин пообещал подарить игрушечный автомобиль Mercedes на радиоуправлении юному жителю Иркутской области, семья которого пострадала от наводнения. С мальчиком по имени Дима он пообщался в пункте временного размещения жителей в городе Тулуне.

О желании ребёнка пообщаться с главой государства сообщила одна из участниц встречи. Оказалось, тот очень хочет машинку на пульте управления. Правда, малыш засмущался и вслух сказал только марку автомобиля. Остальное пересказали взрослые.

Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedes? Постараюсь, — пообещал Путин, его общение с жителями города Тулуна было показано в эфире Первого канала .

Как уточняет « Царьград », пункт временного размещения пострадавших от наводнения расположен в Тулуне на территории специальной школы-интерната № 28.

Перед общением с людьми российский лидер осмотрел районы, которые были затоплены, а после него отправился на совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения. Отчитываться о проделанной работе ему будут члены правительства, главы ведомств, руководители муниципальных образований.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

На восстановление инфраструктуры потребуется 28 млрд рублей. Из почти 11 тысяч жилых домов 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания. Также повреждены 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста.

Ранее, как писал News.ru, в МЧС отчитались о том, что основной этап работ по ликвидации последствий наводнения завершается. При этом в ведомстве заверили, что продолжат оказывать адресную поддержку, в том числе в разборке пострадавших домов и подворий.