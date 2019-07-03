https://static.news.ru/photo/852e6386-9d89-11e9-8947-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

К 75-й годовщине Победы над фашизмом, которую в России будут отмечать в 2020 году, будет подготовлена масштабная программа торжеств. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

Он указал на важность сохранения памяти о Второй мировой войне, отметив, что страна «серьёзно готовится» к празднику.

Понимаем, сколь важно сохранить историческую правду об этом величайшем событии XX века. Помним о том, какой высокой ценой была достигнута победа, считаем необходимым помнить об этом, не забывать уроки той страшной войны, — заявил лидер на церемонии передачи верительных грамот послами иностранных государств.

Глава государства также выразил надежду, что в торжествах примут участие высокие представители многих стран.

Ранее, как писал News.ru, Путин заявлял, что Россия будет рада, если лидеры зарубежных государств примут приглашения приехать на День Победы. Однако отказ, по его словам, не будет восприниматься критично. В любом случае праздник проведут достойно, заверил президент.