https://static.news.ru/photo/bd8d53cc-a973-11e9-bba6-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Владимир Путин является страстным приверженцем русского фольклора. В своих публичных выступлениях он нередко использует поговорки, отмечают журналисты.

Глава государства применяет их на постоянной основе — во время прямых линий и интервью, на совместных пресс-конференциях и в неформальной обстановке. Как отмечает BBC , мудрыми народными изречениями российский лидер описывает ситуацию в стране и в мире, отвечает на острые вопросы, а порою даже выражает раздражение.

При этом, у Путина есть «любимые» изречения, которые он повторял не единожды. Например, как он сам охарактеризовал, «грубоватая поговорочка» про бабушку, которая при определённых обстоятельствах была бы дедушкой. Или присказка «Сапоги всмятку», которую президент за минувшие годы повторял неоднократно.

Есть и такие народные высказывания, которые политик воспроизводил не дословно. Например, «Заставь не очень умного человека богу молиться, он рад и лоб расколотить», или «Нос вытащил — хвост увяз. Хвост вытащил — нос опять в грязи».

В общей сложности журналисты собрали подборку из трёх десятков цитат пословиц и поговорок, которые в разные годы произносил Владимир Путин. Среди них есть образные: «Поросенка стричь — визгу много, а шерсти мало», «Гоняют вшивого по бане», «Дай бог вашему теляти нашего волка съесть». Но чаще президент использует более распространённые выражения: «Нет худа без добра», «Глаза боятся, а руки делают», «Сделал дело — гуляй смело», «Сила есть — ума не надо», «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги» и другие.

Однако лидера России интересует не только русская народная мудрость. Время от времени он цитирует и присказки народов других стран. Так, в январе 2019 года во время визита в Белград он перефразировал сербскую поговорку, заявив: «Когда мы вместе, нас ждёт победа». Ранее, в апреле 2018 года, выступая на заседании Союза ректоров Санкт-Петербургского политехнического университета, Путин вспомнил китайскую поговорку: «Чтобы видеть дальше, нужно подняться выше».

Вместе с тем, как писал News.ru, глава государства активно занимается спортом. Однажды он в шутку предположил, что после окончания президентской карьеры займётся профессиональным хоккеем.