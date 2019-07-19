https://static.news.ru/photo/33c44012-aa25-11e9-9d09-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Карих Фото: web-tulun.ru

Глава Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попросил президента РФ Владимира Путина помочь организовать в городе производство. По словам чиновника, в населённом пункте тяжёлая экономическая ситуация.

Он добавил, что из-за отсутствия предприятий местные жители стараются уехать в другие регионы страны, пишет РИА Новости .

Об этом тоже нужно подумать, согласен, — ответил Кариху лидер государства.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

На восстановление инфраструктуры потребуется 28 млрд рублей. Из почти 11 тысяч жилых домов 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания. Также повреждены 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста.

Ранее News.ru сообщал, что Путин остался недоволен темпами размещения пострадавших в результате паводка в Иркутской области в пунктах временного размещения.