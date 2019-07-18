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Участники Шестого форума регионов России и Белоруссии предложили властям двух стран связать Москву, Минск и Санкт-Петербург скоростными железнодорожными магистралями.

Они считают, что подобный проект поможет движению между культурными и экономическими центрами государств, передаёт РИА Новости. Эта информация содержится в рекомендациях, подготовленных присутствующими на мероприятии депутатами и региональными представителями. В...