Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий инвалидам получать меры социальной поддержки и государственных услуг. Например — права на бесплатную парковку.
Согласно документу, решения по льготам и местам для стоянки начнут приниматься на основании данных из электронного федерального реестра, пишет «
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект касается свыше 11 млн жителей с ограниченными возможностями.
Ранее News.ru сообщал, что только 20% транспортной инфраструктуры в РФ