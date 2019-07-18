Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий инвалидам получать меры социальной поддержки и государственных услуг. Например — права на бесплатную парковку.

Согласно документу, решения по льготам и местам для стоянки начнут приниматься на основании данных из электронного федерального реестра, пишет «Москва 24».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект касается свыше 11 млн жителей с ограниченными возможностями.

Ранее News.ru сообщал, что только 20% транспортной инфраструктуры в РФ адаптировано для маломобильных групп граждан. Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

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