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Путин уточнил ограничение числа квартир для сирот

Президент России Владимир Путин kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий ограничение числа квартир, выделяемых для детей-сирот в одном доме.

Так, согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, ограничение на число выделяемых детям-сиротам квартир, вступающее в силу с 2019 года, не распространяется на населённые пункты, в которых проживает меньше 10 тысяч человек.

Кроме того, ограничение не действует в домах, в которых менее 10 квартир.

Согласно новому закону, вступающему в силу с 1 января 2019 года, число квартир, предоставляемых детям-сиротам, не может превышать 25% от общего количества квартир в многоквартирном доме.

Ранее News.ru писал о том, что уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова обозначила перед Советом при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты детей и семьи наиболее актуальные задачи. В частности, омбудсмен призвала создать спецкомиссию по оценке качества детства в стране.


#закон #россия #владимирпутин
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