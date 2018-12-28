Путин подписал закон о защите журналистов в горячих точках

https://news.ru/storage/news/c12cf37e1a9bdaf0f859866f58c9cc66/bf2a79df-d606-400b-b2a8-fbf021fc966a_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите журналистов, работающих в зонах военных конфликтов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Редакция, отправившая своих сотрудников в горячие точки, обязывается выплачивать компенсацию в случае причинения вреда здоровью журналиста или его гибели.

Как ранее писал News.ru, 19 декабря Госдума приняла закон о дополнительных мерах по защите журналистов, которые работают в горячих точках. Соответствующие поправки будут внесены в действующий закон о СМИ.