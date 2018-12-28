Путин подписал закон о защите журналистов в горячих точках

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите журналистов, работающих в зонах военных конфликтов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Редакция, отправившая своих сотрудников в горячие точки, обязывается выплачивать компенсацию в случае причинения вреда здоровью журналиста или его гибели.
Как ранее писал News.ru, 19 декабря Госдума приняла закон о дополнительных мерах по защите журналистов, которые работают в горячих точках. Соответствующие поправки будут внесены в действующий закон о СМИ.