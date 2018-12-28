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Путин подписал закон о защите журналистов в горячих точках

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите журналистов, работающих в зонах военных конфликтов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Редакция, отправившая своих сотрудников в горячие точки, обязывается выплачивать компенсацию в случае причинения вреда здоровью журналиста или его гибели.

Как ранее писал News.ru, 19 декабря Госдума приняла закон о дополнительных мерах по защите журналистов, которые работают в горячих точках. Соответствующие поправки будут внесены в действующий закон о СМИ.


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