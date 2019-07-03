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К 2020 году значительно увеличится число семей, получающих выплаты по уходу за ребёнком с рождения до трёх лет. Об этом в ходе совещания президента РФ с членами правительства рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Сейчас выплаты [на ребёнка] до 1,5 лет на первого и второго ребёнка получает порядка 446 тысяч наших семей. Начиная с 2020 года с учётом этих изменений уже выплаты от 0...