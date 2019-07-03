Президент России Владимир Путин подписал закон о выращивании опийного мака для получения обезболивающих препаратов. Остатки посевов наркосодержащих культур, а также образовавшиеся в результате производства психотропные вещества будут уничтожать.
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Ранее News.ru сообщал, что Совет Федерации одобрил закон, который снимает запрет на культивирование в РФ наркосодержащих растений в медицинских целях. В России зарегистрированы 13 препаратов на основе опия, которые производятся госкомпаниями из импортируемых фармацевтических субстанций. Однако из-за санкций их ввоз стал проблематичным.