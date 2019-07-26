https://static.news.ru/photo/1cbe6ac4-afb0-11e9-b399-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский президент Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». Документ размещён на официальном портале главы государства.

Закон определяет специальные формы и виды поддержки в сфере социального предпринимательства.

Социальное предпринимательство теперь становится отдельной приоритетной областью деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), указано в документе.

К данной категории будут относиться организации, обеспечивающие занятость инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Доля таких работников должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.

Закон выделяет критерии области, в основе которых лежит подход к целевой группе социально уязвимых граждан на разных этапах создания стоимости продукта. Это производители, работники и получатели товаров и услуг.

Ранее Путин подчеркнул, что отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья показывает уровень зрелости общества. Об этом он заявил в мае на совещании с членами правительства, писал News.ru. В рамках встречи он отметил, что вопросы поддержки инвалидов не могут быть проходными или дежурными.