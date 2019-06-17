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Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за распространение на территории России иностранных периодических изданий без соответствующего разрешения.

Документ содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Он предусматривает наказание в виде штрафа, размер которого для физических лиц будет составлять от одной до полутора тысяч рублей. Сумма взыскания для должностных лиц составит от двух до трёх тысяч рублей, а для юрлиц – 20–30 тыс. рублей, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров высказался против введения ограничений для иностранных СМИ в России в ответ на блокировку аккаунтов телеканала Russia Today в Facebook. По его словам, это послужит свидетельством силы и выдержки Москвы.