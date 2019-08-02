https://static.news.ru/photo/8dfffb68-b5ae-11e9-80ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает выплаты на детей до достижения ими трёхлетнего возраста. Документ опубликован на сайте правовой информации.



Право на эти пособия будут иметь те семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. В настоящее время подобные выплаты получают семьи с доходом не выше полутора прожиточных минимума.

Кроме того, для таких семей одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка от полутора до трёх лет в размере прожиточного минимума. Сейчас размер пособия составляет 50 рублей. Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Его авторы считают, что эта мера благоприятно скажется на рождаемости.

Ранее законопроект о пособиях одобрила Госдума, 26 июля его принял Совет Федерации.

Как писал News.ru, повышение размеров пособий по уходу за детьми до трёх лет потребует от бюджета 150 млрд руб. в год. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации.