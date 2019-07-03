Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правовой статус паломника и паломнической деятельности. Документ отделяет такие поездки от туристических и регламентирует их отдельно.
Паломниками официально теперь считаются те, кто совершает путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и участия в соответствующих обрядах и церемониях. Как следует из новых норм, паломники могут совершать и организовывать собственные поездки через религиозные организации или созданные ими узкопрофильные фирмы.
Паломническая деятельность может осуществляться как на безвозмездной, так и на платной основах с привлечением туроператоров либо самостоятельно.
Ранее, как писал News.ru, новый закон был принят Государственной думой.