https://static.news.ru/photo/190c7478-9d97-11e9-9b49-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правовой статус паломника и паломнической деятельности. Документ отделяет такие поездки от туристических и регламентирует их отдельно.

Паломниками официально теперь считаются те, кто совершает путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и участия в соответствующих обрядах и церемониях. Как следует из новых норм, паломники могут совершать и организовывать собственные поездки через религиозные организации или созданные ими узкопрофильные фирмы.

Паломническая деятельность может осуществляться как на безвозмездной, так и на платной основах с привлечением туроператоров либо самостоятельно.

Ранее, как писал News.ru, новый закон был принят Государственной думой.