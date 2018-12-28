Путин подписал указ о скидках на запоздавшие штрафы

https://news.ru/storage/news/745d4ebd8566ac14ccee3dfc93bd9b97/ec785f47-ccf0-4c52-a6f2-4adcdd541aa5_850.jpg АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий продление 20-дневного срока для оплаты автомобильного штрафа со скидкой в случае, если извещение пришло с опозданием. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что если копия постановления о штрафе приходит позже 20 дней после его вынесения, водитель имеет право оплатить штраф «со скидкой», пишет Nation News.

Скидку в 50% на все административные штрафы предлагал занимавший в 2016 году пост главного судебного пристава России Артур Парфенчиков, напоминает URA.RU.

Как ранее писал News.ru, число принудительно взыскиваемых штрафов ГИБДД с водителей в Москве снизилось в два раза благодаря 50-процентной скидке при быстрой оплате.