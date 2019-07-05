https://static.news.ru/photo/9572183a-9f07-11e9-8ff3-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Президент России подписал указ о награждении государственными наградами членов экипажа подводного судна, погибших в Баренцевом море. Как следует из текста документа, страна оценила высокие моральные и волевые качества, проявленные при исполнении воинского долга.

Звания Героя Российской Федерации с формулировкой «за мужество и героизм» удостоены капитаны 1 ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин, Константин Сомов, а также капитан 2 ранга Дмитрий Соловьёв.

«За мужество, отвагу и самоотверженность» глава государства распорядился посмертно наградить Орденом мужества капитанов 1 ранга Владимира Абанкина, Дениса Долонского, Константина Иванова, Николая Филина.

Такой же награды удостоены капитан 2 ранга Александр Авдонин и Сергей Данильченко, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Пожар на подводном судне произошёл 1 июля в Баренцевом море. Возгорание на борту возникло во время работ по замеру рельефа дна. Морякам удалось потушить огонь, но они отравились продуктами горения.

Ранее News.ru собрал воедино всё, что известно о подводной катастрофе. Несмотря на секретность, есть данные о возможном типе судна, хотя официально оно не называется. Помимо этого, о погибших моряках рассказали те, кто их хорошо знал — родственники, знакомые и бывшие сослуживцы.