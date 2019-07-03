https://static.news.ru/photo/3bbd0b38-9d9a-11e9-b3fa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ об исполнении поручений по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Документ предусматривает комплекс первоочередных мер и распределяет ответственность между различными ведомствами и структурами.

Помимо этого, в указе говорится о необходимости оперативного оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка.

Перечень поручений был сформирован по итогам поездки главы государства в город Братск и прошедшего там межведомственного совещания.

Только социальных объектов предстоит восстановить около сотни. Помимо этого, предстоит решить жилищный вопрос для тысяч местных жителей, оставшихся без крова — несколько сотен домов были буквально смыты водой.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. По данным МЧС, 20 человек погибли. Судьба полутора десятков людей неизвестна.

Ранее News.ru писал, что число пострадавших и госпитализированных превысило 220 человек. Ещё более 1,3 тысячи жителей обратились за помощью к врачам.