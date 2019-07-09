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Двенадцатилетний школьник из Красноярска Арсений Фёдоров получил в подарок от президента России Владимира Путина щенка золотистого ретривера.

От имени президента подарок школьнику вручила министр образования Красноярского края Светлана Маковская. Сообщается, что Арсений написал письмо Путину с просьбой подарить ему собаку после Нового года.

Сообщается, что мальчик обучается школе № 32 в Красноярске по адаптированной программе. В свободное время Арсений занимается велосипедной ездой, плаванием и горнолыжным спортом, уточняет ТАСС .

В марте этого года президент не оставил без внимания просьбу ещё одного красноярского школьника. 13-летний Александр Ременников написал главе государства письмо с просьбой подарить ему набор юного химика.

Школьник в письме президенту рассказал, что очень увлекается химией и давно мечтает о возможности проводить химические опыты на дому.