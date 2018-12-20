Путин поручил Беглову встретиться с дольщиками

https://news.ru/storage/news/10aee7e832fe3a1f5797d7a7c3b40fc7/54842bac-a89d-41be-bc06-eb317ffba87d_850.jpg kremlin.ru

Александр Беглов

Президент Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову провести встречу с обманутыми дольщиками. Российский лидер призвал политика лично разобраться в ситуации. Это поручение глава государства дал Беглову после вопроса, прозвучавшего в общении с журналистами.

Глава государства в рамках большой пресс-конференции отметил, что и сам обсудит проблему обманутых дольщиков с Бегловым в ходе рабочей встречи.

«Что касается ситуации конкретной, я, конечно, не знаю, как выглядят дома, но я с исполняющим обязанности губернатора тоже поговорю. Он человек опытный, Александр Дмитриевич в состоянии разобраться с этим, и, я надеюсь, ситуация поправится», — отметил президент.

Ранее News.ru писал, что Путин разделил беспокойство по поводу точности официальной статистики. По его словам, важно разъяснять людям, откуда взялись такие цифры. Он отметил, что при взгляде на ценники на товары и услуги россияне осознают, что Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и другие ведомства «просто жонглируют цифрами».