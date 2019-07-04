https://static.news.ru/photo/2daa14f0-9ef8-11e9-9ae4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Без книг Фёдора Достоевского невозможно стать настоящим священником, считает папа римский Франциск. Об этом рассказал президент Владимир Путин после встречи с понтификом.

Речь на духовные темы зашла на обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ в Риме. По словам президента, глава Римско-католической церкви разрешил ему публично озвучить такое наставление.

Как сообщил Путин, на столе у папы Франциска всегда есть классика российской литературы — «это и Достоевский, и Толстой». При этом тот, что для полноты духовной службы необходимо знать творчество Достоевского и «осознать всю глубину его философии».

Вы знаете, это о многом говорит. Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях, — подчеркнул Путин, его слова приводит сайт Кремля .

Он выразил убеждённость, что Россию и Италию «связывают давние глубокие культурные связи».

Владимир Путин посетил Италию с официальным визитом 4 июля. В ходе своего визита он встретился с папой римским Франциском, президентом Серджо Маттареллой и главой правительства Джузеппе Конте.

Ранее глава Римско-католической церкви, как писал News.ru, уже проявлял свои познания русской классики, публично приведя цитату Достоевского. В феврале во время выступления в Объединённых Арабских Эмиратах он процитировал героя романа Достоевского «Братья Карамазовы» — старца Зосимы.