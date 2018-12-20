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Путин перечислил любимых композиторов

Президент России Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин рассказал о своих музыкальных предпочтениях. По словам главы государства, ему нравятся произведения классических композиторов.

Среди любимых мэтров политик назвал Чайковского, Бетховена, Брамса, Моцарта, Листа, Шопена и Шуберта, пишет ТАСС. Лидер поделился мнением и о «тяжёлой» музыке.

«Хеви-метал для меня очень сложно для восприятия, тяжеловато, хотя любая музыка приятна, если она талантлива, она всегда должна рождать какие-то положительные эмоции», — рассказал Путин.

20 декабря 2018 года состоялась большая пресс-конференция руководителя РФ. Общение с прессой длилось около четырёх часов. На мероприятии присутствовали свыше 1,7 тыс представителей СМИ. Глава государства ответил на вопросы на тему патриотизма, экологии, экономики, внутренней и внешней политики, развитию интернета и многие другие.

Ранее News.ru сообщал о поручении Путина врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову встретиться с обманутыми дольщиками. Это поручение глава государства дал чиновнику после соответствующего вопроса, прозвучавшего в общении с журналистами. Беглов встретится с активисткой Аллой Андреевой, которая и обратилась к первому лицу государства.


#музыка #путин
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