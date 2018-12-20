Путин озаботился качеством официальной статистики

https://news.ru/storage/news/cb774df3415bf6a68ec1c6e2d1981bca/a95e9cb6-caa1-4465-a098-61abc5f4bc04_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин разделил беспокойство по поводу точности официальных статистических данных. По его словам, важно разъяснять людям, откуда взялись такие цифры.

Он отметил, что при взгляде на ценники товаров и услуг россияне осознают, что Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и другие ведомства «просто жонглируют цифрами».

«Ваша озабоченность понятна, отчасти её разделяю, но именно отчасти, потому что нужно лучше объяснять людям, откуда берутся эти цифры, и что они значат, и как на них реагировать», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что при этом зачастую данные статистики не идеальны.

Как сообщал News.ru, ранее глава государства заявил, что доверие к средствам массовой информации в России подорвано по большей части из-за процесса коммерциализации жизни. По его словам, в советское время всё было политизировано, а сейчас наблюдается иная тенденция.