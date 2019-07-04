Российские студенты, получившие гранты для учёбы в иностранных вузах, должны будут вернуть потраченные на них средства вместо уплаты штрафа в двойном эквиваленте. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе говорится, что россияне, получившие на конкурсной основе гранты для обучения в иностранных вузах, обязаны устроиться в конкретную организацию в соответствии с полученной квалификацией.
Средства, израсходованные на предоставление мер социальной поддержки указанным гражданам Российской Федерации, в случае невыполнения ими обязательств по трудоустройству подлежат возврату, — говорится в указе.
Ранее News.ru сообщал, что Россия расширила список иностранных вузов, чьи документы о присвоении учёных званий и степеней признаются на территории РФ. В обновлённый перечень вошли 218 иностранных научных организаций и образовательных учреждений из 23 стран.