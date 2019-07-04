https://static.news.ru/photo/c0953070-9df3-11e9-b67c-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Российские студенты, получившие гранты для учёбы в иностранных вузах, должны будут вернуть потраченные на них средства вместо уплаты штрафа в двойном эквиваленте. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе говорится, что россияне, получившие на конкурсной основе гранты для обучения в иностранных вузах, обязаны устроиться в конкретную организацию в соответствии с полученной квалификацией.

Средства, израсходованные на предоставление мер социальной поддержки указанным гражданам Российской Федерации, в случае невыполнения ими обязательств по трудоустройству подлежат возврату, — говорится в указе.

Ранее News.ru сообщал, что Россия расширила список иностранных вузов, чьи документы о присвоении учёных званий и степеней признаются на территории РФ. В обновлённый перечень вошли 218 иностранных научных организаций и образовательных учреждений из 23 стран.