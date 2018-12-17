Путин отказался обсуждать с Украиной судьбу Сенцова

https://news.ru/storage/news/624c703ca1e53da05dd900870e219b0b/d7ca1a97-8948-4c19-841b-1856633920f1_850.jpg Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Путин не видит перспектив во взаимодействии с Киевом по судьбе осуждённого по обвинению в терроризме Олега Сенцова. Президент с сомнением отнёсся к предложению проработать этот вопрос, не дожидаясь реакции от украинских властей.

Как следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы с заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 11 декабря, глава государства не дал однозначного ответа на просьбу режиссёра Александра Сокурова вернуться к вопросу о будущем Сенцова.

Тот не уточнил, какие конкретно меры имеет в виду. Однако упомянул о режиссёре после предложения объявить в канун Нового года президентскую амнистию, «чтобы снять какое‑то напряжение в стране».

Говоря о Сенцове, Сокуров предположил, что «может быть, надо опережать уже этих политиков украинских, от которых никакого толка уже нет».

«Опережать украинских политиков не удастся, потому что они сами не знают сегодня, что они будут делать завтра. Они вот такие, в состоянии броуновского движения находятся», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что думать о проблемах, которые были затронуты, необходимо, и заверил, что эта работа ведётся.

Олег Сенцов был приговорён Северо-Кавказским военным судом к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Ему инкриминировали подготовку терактов в Крыму. Сторонники режиссёра по всему миру считают его невиновным.

Ранее, как сообщал News.ru, он стал лауреатом премии Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли».