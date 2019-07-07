https://static.news.ru/photo/706860f8-a092-11e9-bfc3-fa163e074e61_1024.jpg Президетн РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Традиции боевого братства, закалённые на полях жестоких сражений, сохраняются, несмотря на глобальные изменения в мире, а также невзирая на попытки разделить людей, исказить и переписать историю. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения РФ, Белоруссии и Латвии.

В этом году принимающей стороной встречи выступает российская Псковская область. Там пройдут основные памятные мероприятия и будет зажжён традиционный Костёр дружбы.

Такие мероприятия, отметил глава государства, призваны сохранять связь времён, воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к непреходящим духовным, нравственным ценностям и к героическим страницам общей истории.

Наши народы плечом к плечу сражались с нацизмом, отстаивали свободу и независимость государств Европы, вместе приближали долгожданную и такую дорогую для всех Победу, — добавил политик в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля .

Ранее, как писал News.ru, Путин учредил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На награде будет изображён воин-победитель, который пишет на стене Рейхстага слово «Победа!».