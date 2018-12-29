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Путин освободил от должностей двух прокуроров

Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Москвы и прокурора Курганской области.

«Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Москвы Владимира Чурикова и прокурора Курганской области Игоря Ткачёва», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Оба прокурора — государственные советники юстиции 2-го класса.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин назначил Глеба Десятникова послом Российской Федерации в Иордании. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Владимир Путин освободил от этой должности Бориса Болотина, который занимал пост с декабря 2013 года.


#путин #прокурор
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