Путин освободил от должностей двух прокуроров

https://news.ru/storage/news/be8d0e865c9ca798e27f9b36f9f85f76/964db91c-aa44-490a-b759-3a415c30a3ae_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Москвы и прокурора Курганской области.

«Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Москвы Владимира Чурикова и прокурора Курганской области Игоря Ткачёва», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Оба прокурора — государственные советники юстиции 2-го класса.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин назначил Глеба Десятникова послом Российской Федерации в Иордании. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Владимир Путин освободил от этой должности Бориса Болотина, который занимал пост с декабря 2013 года.