https://static.news.ru/photo/7da216de-9d94-11e9-93c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит дополнительные требования для возбуждения уголовных дел в отношении судей мирового и районного арбитража.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, начинать расследование в отношении таких лиц можно будет только с согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

В прошлом было необходимо лишь согласие квалификационной коллегии региона. Представители ВККС принимали участие в делах, ведущихся против судей Верховного суда РФ, военных и арбитражных судов, а также судов субъектов федерации.

Ранее News.ru писал, что Путин подписал закон, предполагающий введение денежных выплат для многодетных семей, имеющих кредит на недвижимость. Компенсация составит 450 тысяч рублей. Её получат семьи, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок.