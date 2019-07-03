Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит дополнительные требования для возбуждения уголовных дел в отношении судей мирового и районного арбитража.
Согласно документу, опубликованному на официальном
В прошлом было необходимо лишь согласие квалификационной коллегии региона. Представители ВККС принимали участие в делах, ведущихся против судей Верховного суда РФ, военных и арбитражных судов, а также судов субъектов федерации.
Ранее News.ru писал, что Путин подписал закон, предполагающий введение денежных выплат для многодетных семей, имеющих кредит на недвижимость. Компенсация составит 450 тысяч рублей. Её получат семьи, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок.