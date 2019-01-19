Путин окунулся в крещенскую прорубь в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/f07d003a6f08f99a0b4b7672d1dc93df/bd33d7d9-c4b5-4de9-a34a-da79f3a526ea_850.jpg Алексей Дружинин/РИА Новости

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в прорубь. Глава государства принял участие в купаниях в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Кремля.

Где именно российский лидер погружался в иордань, там уточнять не стали.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава страны уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь на Крещение, сообщает ТАСС.

В крещенскую ночь 2018 года Путин побывал в мужском монастыре в Нило-Столобенской пустыни в Тверской области, напоминает РИА Новости. Тогда он посетил праздничную литургию и принял участие в крещенских купаниях.

В общей сложности, как сообщал News.ru, в крещенскую ночь в России прошло порядка 9,5 тыс. торжественных религиозных мероприятий, в которых участвовали более 2,4 млн человек.