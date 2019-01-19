Путин окунулся в крещенскую прорубь в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в прорубь. Глава государства принял участие в купаниях в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Кремля.
Где именно российский лидер погружался в иордань, там уточнять не стали.
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава страны уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь на Крещение, сообщает ТАСС.
В крещенскую ночь 2018 года Путин побывал в мужском монастыре в Нило-Столобенской пустыни в Тверской области, напоминает РИА Новости. Тогда он посетил праздничную литургию и принял участие в крещенских купаниях.
В общей сложности, как сообщал News.ru, в крещенскую ночь в России прошло порядка 9,5 тыс. торжественных религиозных мероприятий, в которых участвовали более 2,4 млн человек.