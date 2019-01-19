USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,646.63 $
МОСКВА-5°C14:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Путин окунулся в крещенскую прорубь в Подмосковье

Владимир Путин Алексей Дружинин/РИА Новости

Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в прорубь. Глава государства принял участие в купаниях в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Кремля.

Где именно российский лидер погружался в иордань, там уточнять не стали.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава страны уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь на Крещение, сообщает ТАСС.

В крещенскую ночь 2018 года Путин побывал в мужском монастыре в Нило-Столобенской пустыни в Тверской области, напоминает РИА Новости. Тогда он посетил праздничную литургию и принял участие в крещенских купаниях.

В общей сложности, как сообщал News.ru, в крещенскую ночь в России прошло порядка 9,5 тыс. торжественных религиозных мероприятий, в которых участвовали более 2,4 млн человек.


#владимирпутин #крещение
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
шоу-бизнес 14:26, 19 января 2019
Волочкова устроила из Крещения эротическое шоу
общество 22:26, 18 января 2019
«Культ голого тела»: в РПЦ осудили крещенские купания
происшествия 14:47, 17 января 2019
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
Лента новостей
спорт 14:55
Гвардиола рассказал о шпионаже в футболе
общество 14:44
Валуева уличили в купании в проруби «с подогревом»
общество 14:41
«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра
шоу-бизнес 14:40
Пугачёва чуть не погибла из-за неудачной пластики
здоровье 14:36
Употребление колбасы повышает риск развития рака
Другие новости
общество 14:44
Валуева уличили в купании в проруби «с подогревом»
общество 14:41
«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра
общество 14:27
Изнасилованная дознаватель из Уфы станет адвокатом
общество 14:19
Праздник Крещения в Москве
Крещенские купания в галерее News.ru
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top