https://static.news.ru/photo/7d59aa6e-a958-11e9-b93d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Президент Владимир Путин 19 июля посетит Иркутскую область. Там он намерен провести совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения.

Отчитываться главе государства о проделанной работе будут члены правительства, главы ведомств, руководители муниципальных образований, сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо этого, Путин осмотрит районы, которые были затоплены, и побывает в пунктах долговременного размещения пострадавших.

В прошлый раз президент приезжал в зону ЧС 29 июня. Тогда он утвердил поручения об оперативном оказании помощи местным жителям, пострадавшим от паводка.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов, Тулун был одним из наиболее пострадавших. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

На восстановление инфраструктуры потребуется 28 млрд рублей. Из почти 11 тысяч жилых домов 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания. Также повреждены 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста.

Ранее, как писал News.ru, в МЧС отчитались о том, что основной этап работ по ликвидации последствий наводнения завершается. При этом в ведомстве заверили, что продолжат оказывать адресную поддержку, в том числе в разборке пострадавших домов и подворий.