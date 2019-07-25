https://static.news.ru/photo/2a03b71a-aef3-11e9-b95d-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по развитию первичного звена здравоохранения. Он был удивлён, что зарплаты там ниже прожиточного минимума.

Меня беспокоит именно первичное звено здравоохранения. У нас в законе отражено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, но платят меньше, что удивительно, — цитирует РИА Новости Путина на встрече с вице-премьером.

Голикова сказала, что предложения по модернизации уже отработаны. Она также сообщила о дефиците кадров в первичном звене: нехватка врачей составляет 25 тысяч, среднего медперсонала — 130 тысяч. По её мнению, медики уходят оттуда именно из-за низкой зарплаты и невозможности повысить квалификацию.

Как писал News.ru, Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку психотропных и наркотических лекарственных препаратов на дому. Наряду с этим ведомству надлежит привести методические рекомендации по определению потребности в подобных средствах в соответствие с приказом от 25 июня. Согласно документу, потребность в лекарственных препаратах должна рассчитываться от количества реальных пациентов, а не коек.