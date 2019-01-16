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Путин обещал не вмешиваться в церковные дела на Украине

Kremlin Pool/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Москва не намерена вмешиваться в религиозные процессы на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости» перед поездкой в Белград.

«Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Глава российского государства считает, что новообразованная православная церковь на Украине «является исключительно политическим, светским проектом», созданным с целью «разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь».

«Мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же как нет речи и о самостоятельности Православной церкви Украины. На деле она полностью подконтрольна Стамбулу», — заявил Путин.

По его мнению, «каноническая Украинская православная церковь, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях». Она связана с РПЦ, что «вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима».

Как считает Владимир Путин, «попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьёзными последствиями». Власти Украины готовы «жертвовать межконфессиональным согласием в стране», чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Петра Порошенко, построенную, по мнению его российского коллеги «на поиске врагов», чтобы «любыми путями сохранить власть».

Как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко сравнил получение томоса об автокефалии Православной церкви Украины с победой на фронте. Такое заявление он сделал в ходе визита в Луцк. До этого глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал не признавать новую церковь на Украине.


#украина #церковь #путин #православие
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