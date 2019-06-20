https://static.news.ru/photo/06d3ab14-934c-11e9-9fbf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Проблема с выпуском в естественную среду обитания узников так называемой китовой тюрьмы связана с высокой стоимостью её обитателей. Именно этим объясняются все сложности решения вопроса, объяснил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Он отметил, что «там, где большие деньги, всегда сложности с решением».

Только косатки, насколько я себе представляю, только косатки стоят около $100 млн. Поэтому «заинтересантов» очень много, и проблема поэтому не так просто решается, — сказал Путин.

При этом журналисты отметили, что переселение животных в рамках их реадаптации началось только за несколько часов до начала прямой линии. Весь процесс может растянуться на три-четыре месяца.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.