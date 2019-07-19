https://static.news.ru/photo/ab4716c2-aa08-11e9-a672-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области/vk.com

Президент Владимир Путин раскритиковал власти Иркутской области, которые допустили проблемы с организацией помощи местным жителям, пострадавшим от наводнения. В ходе своей поездки в регион он встретился с людьми и выслушал их жалобы.

Глава государства осмотрел районы, которые были затоплены, и побывал в пунктах долговременного размещения пострадавших.

Те рассказали ему о проблемах с получением компенсаций. По словам одной из женщин, её дочери власти региона не смогли внятно разъяснить механизм выплат. В итоге и вовсе выяснилось, что в списках жителей, которым положена выплата, фамилии женщины нет.

Это называется простым русским словом — неразбериха, — прокомментировал Путин, его общение с жителями города Тулуна было показано в эфире Первого канала .

После общения с людьми президент отправился на совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения. Отчитываться о проделанной работе ему будут члены правительства, главы ведомств, руководители муниципальных образований.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

На восстановление инфраструктуры потребуется 28 млрд рублей. Из почти 11 тысяч жилых домов 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания. Также повреждены 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста.

Ранее, как писал News.ru, в МЧС отчитались о том, что основной этап работ по ликвидации последствий наводнения завершается. При этом в ведомстве заверили, что продолжат оказывать адресную поддержку, в том числе в разборке пострадавших домов и подворий.

Однако, как писал News.ru, сотни местных жителей вынуждены через суд доказывать своё право на помощь от государства. В основном это люди, не имевшие регистрации по месту жительства.