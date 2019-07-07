https://static.news.ru/photo/8ffb9e8e-a084-11e9-a5d3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником.

По его словам, благодаря их добросовестному труду и профессионализму отрасль динамично развивается и увеличивает конкурентоспособность на мировом рынке транспортных услуг.

Он отметил значимую роль водного транспорта в социально-экономическом развитии государства, в укреплении межрегиональных и международных связей.

Глава государства подчеркнул , что данная сфера по праву считается неотъемлемой частью российского транспортного комплекса.

Политик добавил, что перед речниками и моряками стоят новые ответственные задачи. Ключевыми являются масштабная модернизация, совершенствование инфраструктуры, обеспечение безопасности перевозок, помощь в развитии водного туризма, а также внедрение современных логистических и управленческих схем.

Ранее News.ru писал, что президент России подписал указ о награждении государственными наградами членов экипажа подводного судна, погибших в Баренцевом море. Как следует из текста документа, страна оценила высокие моральные и волевые качества, проявленные при исполнении воинского долга.