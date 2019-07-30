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Президент Владимир Путин поручил создать Оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ». Его возглавит первый замруководителя Администрации главы государства Сергей Кириенко.

В структуру также вошли губернатор Крыма Сергей Аксёнов, вице-премьер Ольга Голодец, главы Росмолодежи и Роспотребнадзора Александр Бугаев и Анна Попова, генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина, замначальника МВД Александр Горовой и другие, следует из соответствующего распоряжения президента .

Фестиваль «Таврида — АРТ» состоится в Крыму 20-26 августа. На участие в нём подано несколько тысяч заявок от молодых деятелей культуры из разных российских субъектов.

В рамках фестиваля запланированы театральные, музыкальные и литературные представления, авиашоу, спортивная программа и КВН. Архитекторы, урбанисты и дизайнеры спроектируют на мероприятии арт-парк.

Как писал News.ru, новой площадкой форума «Таврида» в этом году стала бухта Капсель в Солнечной Долине. Мероприятие включает в себя фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».