Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Святой великомученицы Екатерины вдовы писателя и нобелевского лауреата Александра Солженицына Наталии Солженицыной. Как сказано в тексте документа – «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».
Наталии Солженицыной 22 июля исполнится 80 лет. Несмотря на почтенный возраст, она продолжает руководить Русским благотворительным Фондом Александра Солженицына.
Указ о награждении государственными наградами опубликован на
В конце 2018 года, как писал Nеws.ru, в Москве открыли музей-квартиру Солженицына. Незадолго до этого Путин принял участие в церемонии открытия памятника писателю, расположенного в столице.