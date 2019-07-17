https://static.news.ru/photo/aab04bea-a8a3-11e9-9d78-fa163e074e61_1024.jpg Наталья Солженицына Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Святой великомученицы Екатерины вдовы писателя и нобелевского лауреата Александра Солженицына Наталии Солженицыной. Как сказано в тексте документа – «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

Наталии Солженицыной 22 июля исполнится 80 лет. Несмотря на почтенный возраст, она продолжает руководить Русским благотворительным Фондом Александра Солженицына.

Указ о награждении государственными наградами опубликован на официальном портале правовой информации . В документе на 30 страницах прописаны десятки имён тех, кому вручены медали, ордена и почётные звания.

В конце 2018 года, как писал Nеws.ru, в Москве открыли музей-квартиру Солженицына. Незадолго до этого Путин принял участие в церемонии открытия памятника писателю, расположенного в столице.