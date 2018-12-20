Путин рассказал о национальной идее в конституции

https://news.ru/storage/news/7c1eecca53fc003638df0aec16bb3ce3/90492df4-fd48-48df-9090-34679ca7792c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин заявил, что считает предметом широкой общественной дискуссии вопрос о возможности закрепления в Конституции РФ национальной идеи. Политик отметил, что в основном законе запрещена идеология как ведущая сила.

При этом российский лидер отметил, что патриотизм «никто не запрещал».

Ранее News.ru писал, что глава РФ поручил временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову провести встречу с обманутыми дольщиками. Лидер государства призвал политика лично разобраться в ситуации. Путин в рамках большой пресс-конференции отметил, что и сам обсудит обманутых дольщиков с Бегловым в ходе рабочей встречи.