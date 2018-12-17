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Путин заявил о недостаточной работе с молодёжью

Президент РФ Владимир Путин выступает на шоу «Россия» в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выступает на шоу «Россия» в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

общество [ версия для печати ]

Президент Владимир Путин призвал государственные и общественные организации энергичнее работать с молодёжной средой. Такой диалог также намерен наладить новый член СПЧ Александр Сокуров.

Российский лидер признал, что государство плохо работает с молодёжью. При этом он заявил, что российские власти «стараются всё шире и шире вовлекать молодых людей в жизнь общества, страны». Политик уточнил, что администрация создаёт новые и поддерживает существующие движения.

«Тем не менее, и Вы всё равно правы, этого недостаточно. Надо в этом отношении, конечно, делать больше и работать энергичнее», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в России молодёжь замечательная, но к ней нужно относиться внимательно. Ей можно разрешить самовыражаться, но только в рамках действующего закона, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Путин назвал неэффективными действия правительства в сфере защиты лесов. Соответствующее заявление глава страны сделал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.


#россия #путин #работа #молодежь
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