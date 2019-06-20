https://static.news.ru/photo/f5a6ade2-9372-11e9-a2b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин относится к числу тех, кто предпочитает окрошку на квасе. Об этом сообщила журналистка ВГТРК Наиля Аскер-заде, которая смогла пообщаться с российским лидером после прямой линии.

Сотрудница СМИ заявила, что задала политику «летний» вопрос, который, по её мнению, раскалывает пользователей Сети на два «лагеря». По словам Путина, квас для него специально готовят повара, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что молодая мама Екатерина Кириллова, которая на прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину на низкие детские пособия, оказалась чиновницей. Причём, как оказалось, к бедствующим её семью отнести крайне сложно.