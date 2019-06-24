https://static.news.ru/photo/9089d29e-963e-11e9-bc6f-fa163e074e61_1024.jpg Александр Путин Фото: instagram.com/putinale2211

Выпускник МБОУ «Северская гимназия» Александр Путин из Томской области, набравший на ЕГЭ 300 баллов, хочет учиться в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Свой выбор он объяснил желанием связать жизнь с космической отраслью.

Об этом рассказала директор гимназии Ирина Мирошникова, сообщает РИА Новости .

По её словам, Александр, получивший максимальные баллы по математике, русскому языку и физике, является скромным, порядочным и целеустремлённым молодым человеком.

Он учится у нас с первого класса. Всегда участвовал в олимпиадах по математике, физике. Он больше технического склада и при этом очень разносторонний: кандидат в мастера спорта по полиатлону и занимается музыкой, — рассказала Мирошникова.

Директор гимназии считает, что главная заслуга в воспитании Александра принадлежит его родителям, которые также растят двух младших сестёр сибирского гения.

Ранее News.ru сообщал, что выпускник из Томской области Александр Путин рассказал о своей подготовке к сдаче тестов. Юноше помог опыт участия в различных олимпиадах. К ЕГЭ он, по собственному утверждению, готовился без репетиторов, обращаясь за помощью к учителям, а также изучая образовательные сайты. По его мнению, чтобы решить любые задания на ЕГЭ, необходимо хорошо знать теорию, однако это не всегда работает.