USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,271 $   Brent53.93 $ Bitcoin3,778.43 $
МОСКВА-9°C14:43
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Путин исполнил заветную мечту десятилетнего мальчика

Владимир Путин с Колей Кузнецовым kremlin.ru

Владимир Путин с Колей Кузнецовым

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова: пожать руку главе государства. Российский лидер пригласил мальчика и его маму в Кремль.

Мама Коли рассказала Путину о том, что её сын любит самбо, однако не может заниматься спортом из-за тяжёлой болезни. Президент расписался на спортивной экипировке Коли, сообщает РИА Новости.

Путин устроил для мальчика на прощание экскурсию по Большому Кремлёвскому дворцу, информирует «Ридус».

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин исполнил желание четвёртого тяжелобольного ребёнка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт № 1 — Ил-96−300.


самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой


читайте также
новый год 18:00, 25 декабря 2018
Путин исполнил четвёртую детскую мечту
общество 17:51, 20 декабря 2018
Путин исполнил мечту девочки-инвалида
общество 15:18, 8 декабря 2018
Путин поручил Михалкову исполнить мечту девочки
Лента новостей
спорт 14:36
Гаттузо будет уволен после матча со СПАЛом
наука 14:35
МИТ представит проект сверхтяжелой ракеты
общество 14:32
Известный российский журналист умер в Риме
технологии 14:28
В РФ выдан первый электронный сертификат на автомобиль
в мире 14:27
Посольство ОАЭ в Сирии возобновляет работу
Другие новости
общество 14:32
Известный российский журналист умер в Риме
общество 14:21
Роскомнадзор предложил защитить книги меморандумом
общество 13:46
Армия и церковь вызывают наибольшее доверие у россиян
общество 13:21
Путин потребовал убрать старые рамки работы волонтёров
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top