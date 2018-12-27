Путин исполнил заветную мечту десятилетнего мальчика

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Владимир Путин с Колей Кузнецовым

Президент России Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова: пожать руку главе государства. Российский лидер пригласил мальчика и его маму в Кремль.

Мама Коли рассказала Путину о том, что её сын любит самбо, однако не может заниматься спортом из-за тяжёлой болезни. Президент расписался на спортивной экипировке Коли, сообщает РИА Новости.

Путин устроил для мальчика на прощание экскурсию по Большому Кремлёвскому дворцу, информирует «Ридус».

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин исполнил желание четвёртого тяжелобольного ребёнка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт № 1 — Ил-96−300.