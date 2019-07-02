https://static.news.ru/photo/e9c8b7d0-9cba-11e9-851c-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Зубков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин провёл официальную встречу с председателем совета директоров корпорации «Газпром» Виктором Зубковым. Темой разговора были перспективы развития рынка газомоторного топлива в России.

Глава государства отметил, что его собеседник продвигает «на всех площадках тему газомоторного топлива», однако отметил, что главной задачей при расширении его использования должно стать развитие сети заправочных станций, передаёт ТАСС .

Зубков заверил, что в текущем году предполагается построить 100 таких заправок. Два пилотных проекта реализуют в Ростовской и Белгородской областях.

По его словам, развивать предполагается как сеть газозаправочных станций для легкового транспорта, так и для «крупнотоннажных автомобилей, которые возят грузы на большие расстояния».

По оценке Зубкова, «большие перспективы» также открываются по использованию сжиженного природного газа (СПГ) на водном и железнодорожном транспорте.

Общий объем спроса на него к 2030 году может достичь 300 млн кубометров, уточнил представитель «Газпрома».

Ранее News.ru писал, что корпорация намерена «выдавить» американский СПГ из Европы. Спрос на российский газ там растёт из-за низких цен, опустившихся до минимума за десять лет — $120 за тысячу кубометров. Такие цены делают невыгодными поставки сжиженного газа из США.