Президент Владимир Путин провёл официальную встречу с председателем совета директоров корпорации «Газпром» Виктором Зубковым. Темой разговора были перспективы развития рынка газомоторного топлива в России.
Глава государства отметил, что его собеседник продвигает «на всех площадках тему газомоторного топлива», однако отметил, что главной задачей при расширении его использования должно стать развитие сети заправочных станций, передаёт
Зубков заверил, что в текущем году предполагается построить 100 таких заправок. Два пилотных проекта реализуют в Ростовской и Белгородской областях.
По его словам, развивать предполагается как сеть газозаправочных станций для легкового транспорта, так и для «крупнотоннажных автомобилей, которые возят грузы на большие расстояния».
По оценке Зубкова, «большие перспективы» также открываются по использованию сжиженного природного газа (СПГ) на водном и железнодорожном транспорте.
Общий объем спроса на него к 2030 году может достичь 300 млн кубометров, уточнил представитель «Газпрома».
Ранее News.ru писал, что корпорация намерена «выдавить» американский СПГ из Европы. Спрос на российский газ там растёт из-за низких цен, опустившихся до минимума за десять лет — $120 за тысячу кубометров. Такие цены делают невыгодными поставки сжиженного газа из США.