https://static.news.ru/photo/49d31c60-aa71-11e9-98de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и режиссёр Оливер Стоун обсудили закон о запрете гей-пропаганды и нравы нынешней молодёжи.

Глава государства рассказал режиссёру, что принятый в России закон позволяет человеку достичь зрелости, а потом самому определять, как он хочет жить. «После этого — никаких ограничений», — сказал Путин.

Также собеседники поспорили о взглядах и образе жизни современной молодёжи. Так, Стоун заявил, что молодые люди в США «испорчены в некотором смысле», на что российский лидер ответил, что старшее поколение всегда так говорит о младшем.

Собеседники сошлись на том, что «зацикленность» на гендерной самоидентификации — «нездоровая культура». Стенограмма беседы доступна на сайте Кремля.

Как писал News.ru ранее, президент России Владимир Путин во время интервью с режиссёром Оливером Стоуном рассказал, что украинский политик Виктор Медведчук попросил его принять участие в крещении дочери. После этого кинодеятель обратился к главе государства с просьбой провести обряд и с его ребёнком.