Путин и Медведев прибыли на рождественские богослужения

https://news.ru/storage/news/42b12210fee0e724e10c9a69722625de/e25762fd-8723-4f78-811c-9372a807e4da_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Президент и премьер России — Владимир Путин и Дмитрий Медведев прибыли на богослужения по случаю Рождества. Глава государства находится в Спасо-Преображенском соборе Петербурга, а председатель кабмина — в храме Христа Спасителя в Москве.

На службе в Спасо-Преображенском соборе северной столицы, которую проводит настоятель храма Николай Брындин, присутствуют полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, передаёт ТАСС.

Путин в Спасо-Преображенском соборе уже встречал Рождество в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же он сообщил, что в детстве был там крещён.

На службу в храм Христа Спаситель Дмитрий Медведев прибыл с супругой Светланой, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее патриарх Кирилл начал Рождественское богослужение в московском храме Христа Спасителя. Предстоятель РПЦ обратился к верующим по случаю праздника.