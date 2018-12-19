Путин хочет поддержать гражданскую продукцию

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Владимир Путин

Глава РФ Владимир Путин поручил составить план господдержки производства продукции гражданского назначения.

Согласно документу, в ходе проработки данного вопроса правительству необходимо предусмотреть финансирование в бюджете на 2020−2022 годы.

Соответствующие поручения были озвучены после совещания по вопросу диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

Выполнить указания необходимо до 1 октября будущего года.

Ранее News.ru писал, что президент России распорядился решить вопрос о пролонгации режима временного ввоза среднемагистральных турбореактивных воздушных судов. Установленный срок — до 15 апреля 2019 года.