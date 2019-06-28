https://static.news.ru/photo/3f695160-9a48-11e9-9542-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Denis Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин считает, что музыкант Элтон Джон заблуждается, давая оценку отношению к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации в РФ. Об этом российский лидер заявил в ходе итоговой пресс-конференции по саммиту G20 в Осаке.

Вот вы вспомнили про Элтона Джона. Я его очень уважаю, он гениальный музыкант. Но думаю, что он заблуждается — у нас очень ровное, непредвзятое отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, — цитирует Путина ТАСС .

Как ранее писал News.ru, британский исполнитель резко отреагировал на высказывание Путина об отношении к представителям ЛГБТ. Музыкант назвал российского лидера двуличным.

Как заявил президент РФ в интервью FT, Россию на Западе ошибочно записали в «страну гомофобов». По словам Путина, в РФ нормально воспринимают людей нетрадиционной сексуальной ориентации, однако есть вещи, которые всё же кажутся «избыточными».