https://static.news.ru/photo/22a20eee-958b-11e9-8326-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Народный башкирский и татарский праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй — это древнее, пришедшее из глубины веков событие. Оно символизирует уважение к труду землепашцев, является неотъемлемой частью культурной жизни страны, а также богатейшим историческим и духовным наследием, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства поздравил с празднованием Сабантуя всех, кто считает его близким для себя по духу. Отдавая дань традициям и обычаям предков, его широко отмечают представители самых разных национальностей во многих регионах страны, сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля .

Путин подчеркнул, что «Сабантуй объединяет людей, как и столетия назад».

К нему готовятся заранее, а в праздничные дни в городах и сёлах проходят весёлые народные гулянья, спортивные состязания, концерты, игры и конкурсы, — сказано в телеграмме.

Президент также выразил уверенность, что в программе праздника каждый сможет найти занятие по душе, а также отведать блюда национальной кухни.

Традиционно Сабантуй отмечают и в столице. Так, в прошлом году для его участников было приготовлено множество угощений, 400-литровые самовары с чаем, а гвоздём программы стал десерт чак-чак весом 2018 кг.