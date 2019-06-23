https://static.news.ru/photo/d19843c4-95da-11e9-bc6a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пятёрку самых гостеприимных стран мира возглавил Таиланд. Такие данные приводит компания Booking.com на основании опросов местных жителей.

В ходе исследования за королевство Таиланд отдали голос 85% опрошенных путешественников.

Далее в списке стоит Индонезия — 83%, Мексика — 77%, Тайвань — 77% и Индия — 75%, приводит данные Booking.com.

Отмечается, что респондентам можно было отдавать свои голоса сразу за несколько стран. Им предлагалось сравнить приём у себя на родине с опытом, который они получали в поездках за границу.

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