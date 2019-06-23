Пятёрку самых гостеприимных стран мира возглавил Таиланд. Такие данные приводит компания Booking.com на основании опросов местных жителей.
В ходе исследования за королевство Таиланд отдали голос 85% опрошенных путешественников.
Далее в списке стоит Индонезия — 83%, Мексика — 77%, Тайвань — 77% и Индия — 75%, приводит данные Booking.com.
Отмечается, что респондентам можно было отдавать свои голоса сразу за несколько стран. Им предлагалось сравнить приём у себя на родине с опытом, который они получали в поездках за границу.
Ранее News.ru писал, что конфликты в отпуске между женатыми людьми чаще всего происходят из-за работы. Отношения начинают накаляться, если один из супругов не может отвлечься от дел и полноценно расслабиться, выяснили социологи.