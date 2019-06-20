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Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург стали регионами, где россияне чаще всего вступают в законные супружеские отношения. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

С начала года в столице было заключено 13,8 тыс. браков, в Московской области поженились 9,6 тыс. пар, а в городе на Неве в семейную жизнь вступили около 8 тыс. влюблённых,...