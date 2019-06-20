Пушков усомнился в обещании Трампа наладить отношения с Россией
Анастасия Андреева
12:14, 20 июня 2019
https://static.news.ru/photo/3d2f06a0-933c-11e9-843e-fa163e074e61_1024.jpgДональд ТрампФото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он сможет наладить отношения с Россией и Китаем.
И разоружить Северную Корею, и заставить Иран подписать новое ядерное соглашение, и перекрыть Северный поток — 2, и вывести войска из Сирии, — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Сенатор также отметил, что американский лидер «чего только» ни обещает.
...и разоружить Северную Корею, и заставить Иран подписать новое ядерное соглашение, и перекрыть Северный поток-2, и вывести войска из Сирии. Чего только не заявляет и не обещает Дональд Трамп. https://t.co/Qh8ZpSLF5a