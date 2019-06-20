Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он сможет наладить отношения с Россией и Китаем.

И разоружить Северную Корею, и заставить Иран подписать новое ядерное соглашение, и перекрыть Северный поток — 2, и вывести войска из Сирии, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Сенатор также отметил, что американский лидер «чего только» ни обещает.

Ранее News.ru писал, что президент США подтвердил, что встреча с российским лидером состоится на саммите G20, который пройдёт 28–29 июня в японской Осаке.

News.ru в соцсетях