https://static.news.ru/photo/a68bbbcc-933a-11e9-93af-fa163e074e61_1024.jpg Вадим Комаров Фото: Вадим Комаров/facebook.com

Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что жестоко избитый в центре Черкасс украинский журналист Вадим Комаров умер, не выходя из комы.

По его словам, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) требует провести спецслушания о физической безопасности сотрудников СМИ.

Убийства Бузины и Шеремета до сих пор не раскрыты, — также отметил он.

Пушков назвал такую политику «привычной поступью украинской „демократии“».

На Украине вновь погиб журналист. Избитый в Черкассах Вадим Комаров умер, не выйдя из комы. Союз журналистов Украины требует провести спец.слушания о физической безопасности журналистов. Убийства Бузины и Шеремета до сих пор не раскрыты. Привычная поступь украинской «демократии». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 июня 2019 г.

Нападение на Комарова было совершено в начале мая, всё это время он находился в реанимации. НСЖУ заявлял, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Однако позднее пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что уголовное дело по факту нападения на журналиста будут расследовать по статье «Покушение на умышленное убийство».

Ранее News.ru писал, что Союз журналистов России обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль дела ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко. Как отмечается в письме, их ситуации «как две капли воды похожи на дело Ивана Голунова».