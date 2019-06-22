https://static.news.ru/photo/8e65b874-94fa-11e9-98c7-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал атаку грузинских националистов на съёмочную группу телеканала «Россия 24».

По его словам, если власти Грузии буду говорить «пустые слова» вместо того, чтобы остановить эти «безобразия», одним прекращением авиасообщения дело не ограничится.

В Тбилиси на журналистов России-24 сегодня напала группа грузинских националистов. Если грузинские власти будут говорить пустые слова, вместо того, чтобы положить конец этим безобразиям, одной приостановкой авиаполетов дело не ограничится. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 Meitheamh 2019

Ранее News.ru писал, что съёмочная группа телеканала «Россия 24» была атакована националистами в Тбилиси. Они попытались избить корреспондента и оператора, когда те брали интервью у хозяйки туристического агентства. В нападении участвовали несколько молодых людей. Сначала они выкрикивали националистические лозунги, а затем кинулись в драку.