https://static.news.ru/photo/6784f554-b475-11e9-b19e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал достоверность информации, распространяемой западными СМИ. По словам политика, количество фейков в зарубежных изданиях «давно зашкаливает».

По его словам, некоторые из организации стали «инструментами грубой пропаганды», а читатели — первыми жертвами «инфовойны».

Число фейков в прежде авторитетных западных СМИ давно зашкаливает. В прошлом наивные времена, когда эти издания воспринимались в ельцинской России как образцы для подражания, — написал Пушков на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

Число фейков в прежде авторитетных западных СМИ давно зашкаливает. В прошлом наивные времена, когда эти издания воспринимались в ельцинской России как образцы для подражания. Многие из них стали инструментами грубой пропаганды, а западные читатели - первой жертвой инфовойны. https://t.co/B94SHbuXMI — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 1, 2019

Ранее сенатор скептически прокомментировал предложение главы США Дональда Трампа заключить с РФ сделку по контролю над вооружениями. По мнению публициста, никаких реальных шагов по оформлению документа Белый дом не предпринимает, писал News.ru.